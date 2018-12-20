Муниципалитеты Тюменской области получат гранты на развитие

Сладковский район стал лидером рейтинга оценки эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Второе место у Голышмановского района, а третье у Исетского. За ними следуют Армизонский, Ялуторовский, Абатский, Упоровский и Вагайский районы, город Ялуторовск. Замыкает десятку лидеров Юргинский муниципальный район.

В зависимости от места в рейтинге муниципалитеты получат гранты от 1 до 10 млн руб.

Цель рейтинга - не только оценить состояние инвестклимата, конкурентной среды в муниципалитетах и выявить лучшие муниципальные практики, но и смотивировать органы местного самоуправления на принятие действенных мер для реализации инвестиционного потенциала, создания благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, увеличения доходной части местных бюджетов.