20 Декабря 2018
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Представители корпорации "Уралвагонзавод" получили национальную премию "Золотая идея-2018"

Сотрудники корпорации "Уралвагонзавод" стали обладателями национальной премии "Золотая идея-2018".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, проекты Елены Бушихиной с Уралвагонзавода и авторского коллектива "ЧТЗ-УРАЛТРАК" получили высокую оценку экспертов конкурса. Торжественная церемония вручения наград состоялась в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот". Начальник бюро сервисного обслуживания, ремонта и модернизации отдела ВТС управления экспорта продукции спецназначения УВЗ Елена Бушихина удостоена премии в номинации "За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества". Награду ей вручил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов.

"Для меня большая честь получить сегодня эту награду. Хочу поблагодарить коллектив своего предприятия и тех, кто был со мной на пути к этой награде. Она мне будет напоминать о том, что знания, упорство и настойчивость всегда приводят к поставленным целям", - поблагодарила со сцены Елена Бушихина.

награждение сотрудников премией ФСВТС "Золотая идея"(2018)|Фото: пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

Ее проект посвящен проведению комплекса мероприятий по продвижению на внешний рынок высокотехнологических услуг по ремонту и модернизации бронетанковой техники. Елена проделала огромную работу по подготовке и оформлению контрактов межу предприятием и инозаказчиками. Также на счету заводчанки деятельность по реализации международных договоров о развитии военно-технического сотрудничества, заключенных Правительством РФ с рядом стран. В результате ею была разработана новая схема взаимодействия с инозаказчиками. Елена занимается самыми сложными проектами, постоянно повышает свой профессиональный уровень и следит за новинками бронетанковой техники за рубежом.

награждение сотрудников премией ФСВТС "Золотая идея"(2018)|Фото: пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

награждение сотрудников премией ФСВТС "Золотая идея"(2018)|Фото: пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

"Эта престижная награда не единственная в управлении экспорта продукции спецназначения. Наши сотрудники удостоены различными знаками отличия от ФС ВТС, Министерств оборон России и других стран. Творческий подход к работе и целеустремленность уралвагонзаводцев способствует укреплению военно-политических позиций нашей страны на мировой арене в сфере военно-технического сотрудничества", - отметил начальник управления экспорта продукции спецназначения Уралвагонзавода Илья Соколов.

награждение сотрудников премией ФСВТС "Золотая идея"(2018)|Фото: пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

Коллектив авторов "ЧТЗ-УРАЛТРАК" стал обладателем третьей премии "Лучшее предприятие-соисполнитель" - за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения. Челябинцы создали дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. для новой и модернизируемой бронетанковой военной техники, поставляемой в том числе и на экспорт.  Призеры не сомневаются, что их дизель будет иметь большой успех.

награждение сотрудников премией ФСВТС "Золотая идея"(2018)|Фото: пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

В 2018 году организационный комитет по итогам обсуждения предварительной рейтинговой оценки экспертов в ходе открытого голосования присудил 20 премий и два дополнительных почетных диплома в шести номинациях. Лауреатами стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, их авторские коллективы и отдельные сотрудники, а также средства массовой информации. Победителям вручены дипломы ФСВТС России, памятные подарки и денежные призы.

Справка: Национальная премия "Золотая идея" – проект, который позволяет на государственном уровне ежегодно давать оценку деятельности субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий оборонно-промышленного комплекса, их авторских коллективов и отдельных представителей, внесших вклад в создание новых образцов боевой техники, оперативное внедрение в производство и обеспечение экспорта современных систем и комплексов оружия. Учредитель премии - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

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Представители корпорации "Уралвагонзавод" получили национальную премию "Золотая идея-2018"

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Теги: Уралвагонзавод, Золотая идея, премия



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