Наталья Комарова поручила трудоустроить уволенных тренеров Сургута

Спортивная общественность Сургута, а также руководители управления физической культуры и спорта на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой обсудили вопрос трудоустройства уволенных куратором спортивной сферы города Шамилем Лукмановым тренеров.

Работу Лукманова, напомним, проверяет окружной департамент спорта.

"Ситуация доведена до накала. Есть люди, которые в ней пострадали или были вовлечены в неприглядную историю. Сегодня нужно принимать конкретные решения. Мы будем сопровождать интересы сургутян, права которых в данном случае были нарушены или не учтены", – сказала Наталья Комарова.

Она поручила директору департамента физической культуры и спорта Югры Сергею Артамонову рассмотреть возможность трудоустройства и самого Лукманова на новом месте работы.