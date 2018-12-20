20 Декабря 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Наталья Комарова поручила трудоустроить уволенных тренеров Сургута

Спортивная общественность Сургута, а также руководители управления физической культуры и спорта на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой обсудили вопрос трудоустройства уволенных куратором спортивной сферы города Шамилем Лукмановым тренеров.

Работу Лукманова, напомним, проверяет окружной департамент спорта.

"Ситуация доведена до накала. Есть люди, которые в ней пострадали или были вовлечены в неприглядную историю. Сегодня нужно принимать конкретные решения. Мы будем сопровождать интересы сургутян, права которых в данном случае были нарушены или не учтены", – сказала Наталья Комарова.

Она поручила директору департамента физической культуры и спорта Югры Сергею Артамонову рассмотреть возможность трудоустройства и самого Лукманова на новом месте работы.

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Наталья Комарова поручила трудоустроить уволенных тренеров Сургута

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Теги: Наталья Комарова, тренеры, Сургут



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