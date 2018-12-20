На Южном Урале иностранца приговорили к сроку в особом режиме за наркопреступление и незаконное пересечение госграницы

20 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

На Южном Урале иностранца приговорили к сроку в особом режиме за наркопреступление и незаконное пересечение госграницы

В Копейске суд приговорил к длительному сроку в колонии особого режима иностранца, которого признали виновным в наркопреступлении и незаконном пересечении госграницы.

Ранее житель Средней Азии уже сидел в российской тюрьме за незаконный сбыт наркотиков и отбывал наказание в Челябинской области, четыре года назад он освободился и уехал на родину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Въезд в Россию ему запретили, однако злоумышленник на родине поменял паспорт, изменив имя и фамилию, и приехал в Россию.

Уже в России он купил почти 1 кг героина, продав 400 гр покупателю. Затем его задержали.

Ему дали 12,5 лет в колонии особого режима, покупатель получил 12 лет "особняка".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале иностранца приговорили к сроку в особом режиме за наркопреступление и незаконное пересечение госграницы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: иностранец, срок, суд, наркотики, госграница, ФСБ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1905

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети