На Южном Урале иностранца приговорили к сроку в особом режиме за наркопреступление и незаконное пересечение госграницы

В Копейске суд приговорил к длительному сроку в колонии особого режима иностранца, которого признали виновным в наркопреступлении и незаконном пересечении госграницы.

Ранее житель Средней Азии уже сидел в российской тюрьме за незаконный сбыт наркотиков и отбывал наказание в Челябинской области, четыре года назад он освободился и уехал на родину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Въезд в Россию ему запретили, однако злоумышленник на родине поменял паспорт, изменив имя и фамилию, и приехал в Россию.

Уже в России он купил почти 1 кг героина, продав 400 гр покупателю. Затем его задержали.

Ему дали 12,5 лет в колонии особого режима, покупатель получил 12 лет "особняка".