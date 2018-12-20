Лондонский аэропорт приостановил все полеты из-за двух дронов

Лондонский аэропорт Гатвик прекратил прием и отправку самолетов. Это произошло после сообщений о двух беспилотных летательных аппаратах над его взлетно-посадочной полосой.

Информация появилась на странице авиаузла в Twitter. Ведется расследование инцидента.

Гатвик - второй по размеру аэропорт Лондона и второй по загруженности аэропорт Великобритании после Хитроу.

Обслуживает около двухсот направлений. Аэропорт является базовым для British Airways, EasyJet и Virgin Atlantic.

Ранее сообщалось, что ученые создали миниатюрные беспилотники, которые собираются в "стаю" и отгоняют птиц от аэропортов. Новые беспилотные аппараты уже прошли испытания и успешно отогнали птиц от небольшого аэродрома, расположенного вблизи кампуса корейского института KAIST.