Жена Бориса Ротенберга назвала главное качество "идеального мужа"

Вторая жена бизнесмена Бориса Ротенберга Карина (39) опубликовала в Instagram фото с вечеринки и подписала его так: "Идеальный муж - это мужчина, считающий, что у него идеальная жена!". Это высказывание драматурга Джорджа Бернарда Шоу (правда, авторство Карина не указала).

В комментариях сплошь позитив: "Вы и правда идеальная пара!", "Идеальная мысль!!!!", "Как сказано", "Это точно Кариша А ваш союз идеален на все 100%".

Вообще, Карина часто делится на своей странице позитивом, которым, судя по всему, наполнена ее жизнь. Недавно в честь дня рождения она написала: "Еще один год пролетел незаметно, но только в душе я всё та же девчонка! Этот год был разным... очень насыщенным, местами трудным и противоречивым ! Но! Я - оптимист, мой стакан вечно полный! Я счастлива- у меня лучшие друзья , их немного, но они МОИ и я их люблю! Любимый муж, у которого до сих пор светятся глаза, когда он меня видит! Дети - это просто не описать словами! Мои родители живы и здоровы! У меня есть возможность помогать людям и животным, а отдавать бывает приятней чем получать... У меня вечно масса планов и я расстраиваюсь, если что-то не получается, но я всегда иду вперёд и бьюсь до победного! Считаю , что человек сам себя ограничивает и добиться можно всего, главное - работать над собой!".

Клан Ротенбергов (братья Борис и Аркадий, их дети) известен как "короли госзаказа" - подконтрольные миллиардерам компании выигрывают конкурсы и тендеры, становясь подрядчиками крупнейших государственных заказов, например, фирма сына Аркадия Ротенберга Игоря является оператором пресловутой системы взимания пошлин с большегрузных автомобилей «Платон», за свои услуги оператор системы получает из федерального бюджета от 10,6 млрд руб. в год. В Кремле отрицают связь между получением Ротенбергами выгодных подрядов и дружбой братьев с первыми лицами государства и высшими чиновниками. В 2015 г. фирма Аркадия Ротенберга получила без конкурса подряды "Газпрома" на 197,7 млрд руб. по строительству газопровода "Сила Сибири".