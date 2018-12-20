В Челябинске после жалобы общественников отремонтируют подземный переход

В Челябинске предпринимателя обязали отремонтировать подземный переход на пересечении улиц Ленина и Свободы.

Как рассказали Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль", переход находится в неудовлетворительном состоянии: ступени разбиты, пол в трещинах, со стен и потолка обвалилась штукатурка. Общественники с жалобой обратились в администрацию города.

Оказалось, что подземный переход с 2000 года находится в аренде у предпринимателя. Арендатору направили уведомление о необходимости надлежащего содержания и соблюдения требований законодательства.

В настоящий момент предприниматель уже предоставил план мероприятий по замене чугунных решеток ливневой канализации, восстановлению лестниц, а также окраске стен и потолков.