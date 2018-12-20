20 Декабря 2018
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Общество

Лысый Олег Газманов шокировал поклонников

67-летний певец Олег Газманов удивил публику: в своем блоге он опубликовал фото, на котором запечатлен совершенно… лысым! В компании такого же лысого продюсера Иосифа Пригожина. Однако, последний уже очень давно ходит с голой головой, а вот у Газманова шевелюра хоть и поседела в последнее время, но не выпадала.

"Решил перед НГ поддержать своих коллег-лысиков...! Как Вам? Оставить так?" – спрашивает в подписи к снимку Газманов. Подписчики резко выступают против: "ННЕЕЕТТТТ!!!!", "Нет. Срочно обрасти!", "Срочнооо верните волосы!".

Пригожин тоже опубликовал эту фотку и написал под ней радостно: "Ура !!! Наконец-то уговорил Олега на причёску как у меня, Крутого ,Бондарчука,Трофима Майданова. В союзе лысых и крутых прибавилось".

Многие предположили, что Газманову лысину сделали в фотошопе, но внимательные пользователи заметили границу накладной "кожи" – очевидно, что певец просто примерил этот образ для какого-то выступления или съемки.

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Лысый Олег Газманов шокировал поклонников

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Теги: олег газманов, лысина, грим



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