20 Декабря 2018
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"Уже царь": Безруков показал кадры из второго сезона "Годунова"

Актер Сергей Безруков (45), сыгравший главную роль в историческом сериале "Годунов", анонсировал второй сезон проекта и даже опубликовал на своей странице в Instagram несколько кадров из будущих серий. На них он предстает уже сильно изменившимся. "Не забыли??????? СКОРО! В следующем году.... "ГОДУНОВ"... Продолжение! Второй сезон! Уже царь! Ждать осталось недолго", - обещает Безруков.

О продлении сериала на второй сезон стало известно сразу после премьерного показа первого на телеканале "Россия 1" в ноябре этого года. У этого проекта была очень активная и широкая пиар-кампания. Рейтинги также удалось собрать за счет весьма звездного кастинга: в ролях можно было увидеть Светлану Ходченкову, Виктора Сухорукова, Владимира Стеклова, Сергея Маковецкого и др. При этом в адрес сериала звучит довольно много критики.

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"Уже царь": Безруков показал кадры из второго сезона "Годунова"

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Теги: годунов второй сезон, сергей безруков, кадры со съемок



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