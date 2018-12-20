"Уже царь": Безруков показал кадры из второго сезона "Годунова"

Актер Сергей Безруков (45), сыгравший главную роль в историческом сериале "Годунов", анонсировал второй сезон проекта и даже опубликовал на своей странице в Instagram несколько кадров из будущих серий. На них он предстает уже сильно изменившимся. "Не забыли??????? СКОРО! В следующем году.... "ГОДУНОВ"... Продолжение! Второй сезон! Уже царь! Ждать осталось недолго", - обещает Безруков.

О продлении сериала на второй сезон стало известно сразу после премьерного показа первого на телеканале "Россия 1" в ноябре этого года. У этого проекта была очень активная и широкая пиар-кампания. Рейтинги также удалось собрать за счет весьма звездного кастинга: в ролях можно было увидеть Светлану Ходченкову, Виктора Сухорукова, Владимира Стеклова, Сергея Маковецкого и др. При этом в адрес сериала звучит довольно много критики.