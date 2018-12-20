"Прошу внимательно следить": Куйвашев поручил свердловским министрам смотреть пресс-конференцию Путина

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил членам регионального кабинета министров внимательно следить за ходом пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Напомним, президент несколько дней готовился к ежегодной большой пресс-конференции. Она состоится сегодня в 12.00 по московскому времени. Путин будет отвечать на вопросы СМИ в таком формате в 14-й раз.

Куйвашев обратился к членам кабмина 20 декабря в ходе заседания областного правительства.

"Прошу внимательно следить за ходом пресс-конференции, обращая особое внимание на вопросы, решение которых находится в пределах ваших компетенций", - поручил губернатор.

Напомним, ранее в Кремле назвали ее главные темы. В первую очередь, речь будет идти о российско-американских отношениях и региональных конфликтах.

Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, кому отказали в аккредитации на пресс-конференцию Путина. Отказано людям с определенными заболеваниями или судимостью, но 99,9% журналистов, которые обратились за аккредитацией, ее получили. Число аккредитованных журналистов Песков назвал рекордным - 1 тыс. 702 человека.