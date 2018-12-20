В челябинском селе молодая мать зарезала ножом своего маленького сына
В селе Ларино в Челябинской области произошла страшная трагедия, в обстоятельствах которой предстоит разобраться следователям.
21-летняя женщина насмерть зарезала ножом своего годовалого ребенка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Трагедия произошла днем 18 декабря, после случившегося девушка позвонила своим родным и сообщила об инциденте.
Сейчас злоумышленницу заключили под стражу, мотивы ее поступка выясняются.