В челябинском селе молодая мать зарезала ножом своего маленького сына

В селе Ларино в Челябинской области произошла страшная трагедия, в обстоятельствах которой предстоит разобраться следователям.

21-летняя женщина насмерть зарезала ножом своего годовалого ребенка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Трагедия произошла днем 18 декабря, после случившегося девушка позвонила своим родным и сообщила об инциденте.

Сейчас злоумышленницу заключили под стражу, мотивы ее поступка выясняются.