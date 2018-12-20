В многоэтажках Екатеринбурга грядет массовая замена лифтов: на это выделят 300 млн рублей

По состоянию на 1 января 2019 года в Екатеринбурге прогнозное количество подъемных механизмов лифтов со сроком эксплуатации свыше нормативного составит 2 тыс. 121 единицу. Все эти "возрастные" лифты в ближайшей перспективе потребуют замены на новые.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день в многоквартирном жилом фонде столицы Урала эксплуатируются более 10,5 тысяч лифтов, нормативный срок эксплуатации каждого из них составляет не более 25 лет. Средняя стоимость одного современного лифта отечественного производства, или производимого в России по лицензии известных иностранных компаний, составляет порядка двух млн руб., стоимость также варьируется в зависимости от технических характеристик подъемников, которые, в свою очередь, определяются этажностью дома.

Как пояснили в мэрии, на сегодняшний день в администрации города действует положение о порядке предоставления бюджетных субсидий для собственников жилых многоэтажных домов, подавших в городское управление жилищно-коммунального хозяйства заявку на замену лифта, оформленную руководством управляющей компании, ТСЖ или жилищного кооператива на основании решения общего собрания жильцов дома. При этом жители многоэтажек должны учитывать то, что данные бюджетные субсидии на модернизацию лифтового хозяйства выделяются муниципалитетом на условиях софинансирования.

Подавшие соответствующую заявку в УЖКХ граждане должны вложить собственные средства в размере не менее 15% от общей суммы стоимости и монтажа нового лифта, а также понимать, что субсидия выплачивается УК, ТСЖ или действующему в интересах жильцов кооперативу, уже по факту, после закупки и установки нового лифта и проведения на объекте всех пуско-наладочных работ. До этого момента представители собственников обязаны самостоятельно определиться с нужной моделью лифта, заключить договор с производителем или поставщиком подъемной техники и оплатить ее стоимость и монтаж из собственных источников.

В 2017 году муниципалитет с использованием средств региональной программы капремонта сумел организовать замену 500 лифтов в 114 многоквартирных домах жилого фонда. По итогам текущего 2018 года городские власти намерены заменить 276 подъемных механизмов в 80 многоэтажках Екатеринбурга, а в соответствии с планами на будущий 2019 год в городе должны будут появиться взамен старых не менее 170 новых современных лифтов.

Для обеспечения данного объема модернизации лифтового хозяйства Екатеринбурга городские власти в 2019 году направят на эти цели 300 млн руб., которые в равных пропорциях (по 150 млн) будут выделены из муниципального и регионального бюджетов. Что касается участия в программе замены лифтов собственников жилого фонда, то для того, чтобы попасть в программу модернизации лифтового хозяйства в следующем году на условиях софинансирования, они обязаны должным образом оформить и подать свои заявки в городское УЖКХ в срок до 1 марта 2019 года.