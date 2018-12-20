В России зарегистрирована новая порода собак, которую выводили почти 40 лет

В РФ официально зарегистрировали новую породу собак, сообщили в Российской кинологической ассоциации.

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Пес получил название "шалайка" и представляет собой помесь ненецкой лайки и шакала. Сообщается, что его можно спутать с лисой или волком, при этом схожесть с хищниками и особенности характера шалаек делают их идеальными собаками для охоты.

Известно, что новая порода устойчива к любым температурным перепадам, вынослива и в жару, и в холод, а для того, чтобы вывести ее, кинологи потратили почти 40 лет. Шалаек уже активно набирают в полицию и службы безопасности аэропортов, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно в России был создан сервис для профессиональных "выгульщиков" собак.