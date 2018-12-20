"Чтобы успокоился". Жительница Южного Урала поила своего младенца водкой, пока тот не умер от отравления

В Челябинской области нерадивая мать поила своего 5-месячного ребенка из бутылочки водкой для того, чтобы он успокаивался быстрее.

В итоге, малыш умер от острого отравления, а над женщиной был суд.

Однако дело прекратили в связи с примирением с супругом, который участвовал в деле как потерпевший, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Сейчас уголовное дело направлено на новое рассмотрение.