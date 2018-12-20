Депутаты заксобрания Ямала ввели новые льготы для отдельных категорий граждан

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа на сегодняшнем заседании приняли изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона вводит новую категорию получателей единовременной денежной выплаты на ремонт помещения. Получить деньги смогут лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

Кроме того, в льготу по оплате услуг ЖКХ добавился вывоз твердых коммунальных отходов, который перешел из жилищных услуг в коммунальные. Эта мера поддержки касается всех категорий граждан, получающих льготы за коммуналку. Размер жилищно-коммунальной выплаты для всех категорий граждан составит более 500 млн руб.

Также в проекте закона говорится об установлении с 1 января ежемесячного пособия на ребенка-инвалида в размере 2 тыс. руб. Ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих трудоспособных родителей, ухаживающих за ребенком будет проиндексирована.