Ночной пожар повредил торговый центр в уральском городе

В Каменске-Уральском торговый центр пострадал от огня. Пожар случился сегодня ночью.

Читайте также: В Подмосковье на торговом центре вспыхнула новогодняя гирлянда

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 2 часа 13 минут поступил сигнал о возгорании на улице 4-й Пятилетки. На площади в 35 кв.м огнем были повреждены павильон и наружная стена торгового центра.

В тушении были задействованы две единицы техники и пять человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 3 часа по местному времени.

Причина пожара сейчас устанавливается.