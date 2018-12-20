Песков рассказал, кому отказали в аккредитации на пресс-конференцию Путина

В аккредитации на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина отказали единицам. Это сделано из соображений безопасности.

Отказано людям с определенными заболеваниями или судимостью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "России 24".

Но 99,9% журналистов, которые обратились за аккредитацией, ее получили, добавил он.

Число аккредитованных журналистов Песков назвал рекордным - 1702 человека.

Ранее в Кремле назвали главные темы пресс-конференции президента. В первую очередь речь будет идти о российско-американских отношениях и региональных конфликтах, полагает Песков.

Сообщалось, что президент несколько дней готовился к ежегодной большой пресс-конференции. Напомним, она состоится сегодня в 12.00. Путин будет отвечать на вопросы СМИ в таком формате в 14-й раз.