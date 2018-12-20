Песков рассказал, кому отказали в аккредитации на пресс-конференцию Путина

20 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Песков рассказал, кому отказали в аккредитации на пресс-конференцию Путина

В аккредитации на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина отказали единицам. Это сделано из соображений безопасности.

Отказано людям с определенными заболеваниями или судимостью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "России 24".

Но 99,9% журналистов, которые обратились за аккредитацией, ее получили, добавил он.

Число аккредитованных журналистов Песков назвал рекордным - 1702 человека.

Ранее в Кремле назвали главные темы пресс-конференции президента. В первую очередь речь будет идти о российско-американских отношениях и региональных конфликтах, полагает Песков.

Сообщалось, что президент несколько дней готовился к ежегодной большой пресс-конференции. Напомним, она состоится сегодня в 12.00. Путин будет отвечать на вопросы СМИ в таком формате в 14-й раз.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Песков рассказал, кому отказали в аккредитации на пресс-конференцию Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий песков, владимир путин, пресс-конференция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1881

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети