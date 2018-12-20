Депутаты Ямала учредили звание "Заслуженного журналиста"

Депутаты заксобрания ЯНАО на сегодняшнем заседании учредили почетное звание "Заслуженный журналист Ямало-Ненецкого автономного округа", передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарии внесли поправки в закон о наградах и почетных званиях. Инициатива выделить журналистов в отдельную категорию принадлежит губернатору автономного округа Дмитрию Артюхову.

В настоящий момент журналистов награждают как "Заслуженных работников культуры Ямала". Звание присваивается каждый год 10 жителям округа - пять человек - работники сферы культуры, и еще пять - представители окружных СМИ.

Техническим работникам СМИ присваивалось звание "Заслуженный работник связи". Теперь это звание будет звучать как "Заслуженный работник связи и информации".