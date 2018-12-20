20 Декабря 2018
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Политика В России

Парламентская оппозиция обратилась в КС с жалобой на капремонт

Депутаты "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР обратились в Конституционный суд России с просьбой проверить конституционность статьи 190.1 Жилищного кодекса об особенностях организации капитального ремонта многоквартирных домов.

Как отметила парламентская оппозиция, согласно данной статье, государство не обязано проводить капремонт, если он потребовался "на момент приватизации второго или последующего жилого помещения" в многоквартирном доме.

"Данное условие порождает неравенство между гражданами — собственниками", — считают парламентарии, отмечая, что таким образом собственники делятся на тех, кто приватизировал жильё в домах, включенных в перспективные и годовые планы капитального ремонта жилищного фонда до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме и тех, кто сделал это после приватизации первого помещения, сообщает РБК.

Тем временем, в правительстве России обсуждается вопрос о введении обязанности нанимателей служебного жилья компенсировать взносы за капремонт, которые уплачивают госорганы—собственники таких квартир. Сейчас за содержание таких помещений (включая ремонт) платит госорган, выступающий собственником здания. По словам источника, знакомого с ходом обсуждения вопроса в правительстве, предлагается в случае передачи имущества нанимателю закрепить в договоре и перекладывание на него расходов по содержанию, включая оплату взносов на капремонт.

Как отмечает партнер коллегии адвокатов "Барщевский и партнеры" Анастасия Расторгуева, капитальный ремонт — бремя, которое несет собственник, а у служебного жилья собственником является государство или муниципалитет. Если такое жилье будет приватизировано, поясняет она, затраты по капремонту перейдут к новому собственнику — больше оснований для перекладывания бремени содержания имущества на жильцов нет.

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Парламентская оппозиция обратилась в КС с жалобой на капремонт

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Теги: Конституционный суд, капремонт



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