20 Декабря 2018
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Политика В России

В Кремле посетовали, что Путин не может позволить себе полноценный отдых

Президент России не может позволить себе даже одного полного дня отдыха, а рабочая программа Владимира Путина на праздники всегда непредсказуема.

Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у президента не бывает отдыха в "общечеловеческом понимании" - несколько дней. "Я думаю, что президент даже не может себе позволить одного полного дня отдыха, потому что бумаги все равно идут, страна все равно живет, где-то морозы, где-то жара <…>, где-то сбои по транспорту, где-то международная ситуация развивается не так, как хотелось бы", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

"Чтобы уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю, президент себе позволить не может", - сказал Песков. При этом он не сообщил, какие могут появиться рабочие планы у Путина в предстоящие новогодние праздники, сообщает ТАСС.

Путин, отметим, заядлый рыболов. Однажды он рыбачил в Сибири с князем Монако. Также президент вместе Дмитрием Медведевым ловили рыбу на Волге.

А в минувшем сентябре президент отдохнул в тайге в Хакасии

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В Кремле посетовали, что Путин не может позволить себе полноценный отдых

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Теги: Путин, отдых, Кремль, президент РФ



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