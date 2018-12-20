В Красноуфимске сотруднице колледжа вынесли приговор за взятку в 800 тысяч рублей

В Красноуфимске вынесли приговор 51-летней женщине, которая ранее работала начальником хозяйственного отдела филиала областного медицинского колледжа и по совместительству юрисконсультом.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, в 2017 году подсудимая узнала о совершённом заместителем главного бухгалтера филиала образовательного учреждения факте присвоения денег. За своё молчание, женщина попросила от заместителя главбуха 800 тыс. руб. После получения денег она была изобличена в содеянном. Суд приговорил злоумышленницу к трем годам колонии.

Ранее заместитель бухгалтера была признана виновной и получила такой же срок.