Путина предупредили о возможном невыполнении "майских указов"

20 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Путина предупредили о возможном невыполнении "майских указов"

Задачи, поставленные в "майском указе" президента России, могут быть не выполнены.

Об этом говорится в письме помощника главы государства Андрея Белоусова вице-премьеру Максиму Акимову.

Белоусов указал на недостатки в работе правительственной комиссии по транспорту, разрабатывающей комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Замечания касаются объема финансирования мероприятий плана на 2019 год — он расходится с данными, утвержденными правительством, а также с проектом федерального бюджета на 2019-й и плановый период 2020-21 годов.

Как пишет Белоусов, составители плана заложили на выполнение программы на 34 млрд руб. государственных денег меньше, чем прописано в федеральном бюджете на следующий год, и на 61,5 млрд руб. меньше, чем указано в правительственных документах.

Из-за этого некоторые поставленные президентом задачи в части строительства инфраструктуры оказались под угрозой срыва. Почему объем финансирования был так существенно сокращен, не указывается.

Один из проектов, который может оказаться не выполненным, — увеличение грузопотока по Северному морскому пути. Согласно майскому указу, к 2024 году он должен вырасти в восемь раз — до 80 млн т.

Всего в плане заложено 6,3 трлн руб. до 2024 года. На 2019 год изначально приходилось 764,8 млрд руб., в том числе 348 млрд из бюджета, сообщает РБК.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путина предупредили о возможном невыполнении "майских указов"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: майские указы, Путин, транспорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1870

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети