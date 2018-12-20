Путина предупредили о возможном невыполнении "майских указов"

Задачи, поставленные в "майском указе" президента России, могут быть не выполнены.

Об этом говорится в письме помощника главы государства Андрея Белоусова вице-премьеру Максиму Акимову.

Белоусов указал на недостатки в работе правительственной комиссии по транспорту, разрабатывающей комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Замечания касаются объема финансирования мероприятий плана на 2019 год — он расходится с данными, утвержденными правительством, а также с проектом федерального бюджета на 2019-й и плановый период 2020-21 годов.

Как пишет Белоусов, составители плана заложили на выполнение программы на 34 млрд руб. государственных денег меньше, чем прописано в федеральном бюджете на следующий год, и на 61,5 млрд руб. меньше, чем указано в правительственных документах.

Из-за этого некоторые поставленные президентом задачи в части строительства инфраструктуры оказались под угрозой срыва. Почему объем финансирования был так существенно сокращен, не указывается.

Один из проектов, который может оказаться не выполненным, — увеличение грузопотока по Северному морскому пути. Согласно майскому указу, к 2024 году он должен вырасти в восемь раз — до 80 млн т.

Всего в плане заложено 6,3 трлн руб. до 2024 года. На 2019 год изначально приходилось 764,8 млрд руб., в том числе 348 млрд из бюджета, сообщает РБК.