ПФР разъяснил о прибавке к пенсии с 1 января

Стало известно, как с 2019 года будет рассчитываться прибавка к пенсии.

По данным ПФР, с января страховую пенсию по старости для неработающих проиндексируют на 7,05%. В среднем она увеличится на 1 тыс. руб., однако точный размер рассчитывается индивидуально.

Так, пенсия в 6 тыс. руб. увеличится на 423 руб., говорят в Фонде.

Сейчас средняя страховая пенсия — 14 тыс. 414 руб. В этом случае прибавка будет чуть выше 1016 руб., сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, около 9,25 млн из почти 40 млн получателей страховой пенсии в России имеют официальное трудоустройство.

Как сообщает Пенсионный фонд РФ, численность работающих пенсионеров в России изменяется в течение года. Кроме того, некоторые из пенсионеров, которые числились работающими на 1 октября, могли заключить трудовой договор в августе или сентябре, - таким образом, фактически они получают проиндексированную пенсию.