20 Декабря 2018
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

В этом году ямальский бюджет будет исполнен с профицитом

Депутаты заксобрания ЯНАО на сегодняшнем заседании внесли изменения в бюджет автономного округа за 2018 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы бюджета увеличились на 6% или на 11 млрд руб. В итоге они составили 187,9 млрд руб. рост доходов обусловлен увеличением поступлений по налогам на прибыль организаций, доходы физических лиц и имущество организаций, а также прочих налоговых и неналоговых доходов.

Расходы бюджета составят 174,2 млрд руб. Все социальные обязательства перед жителями автономного округа будут исполнены в полном объеме. Отметим, что бюджет впервые за много лет будет исполнен с профицитом в объеме 14 млрд руб. Оставшиеся средства перейдут на следующий год.

Изменения были приняты большинством голосов.

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В этом году ямальский бюджет будет исполнен с профицитом

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Теги: бюджет янао, профицит



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