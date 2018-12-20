В этом году ямальский бюджет будет исполнен с профицитом

Депутаты заксобрания ЯНАО на сегодняшнем заседании внесли изменения в бюджет автономного округа за 2018 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы бюджета увеличились на 6% или на 11 млрд руб. В итоге они составили 187,9 млрд руб. рост доходов обусловлен увеличением поступлений по налогам на прибыль организаций, доходы физических лиц и имущество организаций, а также прочих налоговых и неналоговых доходов.

Расходы бюджета составят 174,2 млрд руб. Все социальные обязательства перед жителями автономного округа будут исполнены в полном объеме. Отметим, что бюджет впервые за много лет будет исполнен с профицитом в объеме 14 млрд руб. Оставшиеся средства перейдут на следующий год.

Изменения были приняты большинством голосов.