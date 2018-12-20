"Как выжить на такую низкую зарплату?". Сокращенные работники "Ремпутьмаша" рассказали о вакансиях, предложенных РЖД

Бывшие работники пермского мотовозоремонтного завода "Ремпутьмаш" рассказали о вакансиях, которые им предложили в РЖД. После переноса производства с площадки завода им. Шпагина в Перми под сокращение попали 158 человек. Сотрудники уверяют, что на ряде предприятий из списка железных дорог рабочих мест не оказалось. На предприятиях, где новых сотрудников принять готовы, предлагают маленькую зарплату и "работу на свежем воздухе", передает корреспондент Накануне.RU.

РЖД направило работникам ПМРЗ список вакансий в своих подразделениях. Всего в нем 165 позиций. Теоретически большинство сокращенных работников могли трудоустроиться. Но по итогам обзвона работодателей из списка выяснилось, что вакантных мест гораздо меньше.

"Некоторые работодатели удивились, что попали в список вакансий, так как у них у самих сокращение, и эти вакансии, скорее всего, займут сокращаемые работники, некоторые вакансии планируется до конца года просто закрыть, часть из указанных в списке телефонов не отвечает либо не действительны", - сообщили работники "Ремпутьмаша" в соцсетях.

Там, где вакансии пока имеются, предлагают работать "на свежем воздухе" за пределами Перми, сообщили сотрудники. При этом жилье не предоставляется, расходы на дорогу к месту работы не компенсируются, добираться на работу придется на электричке.

"Некоторые работодатели сразу предупреждают, что работа связана с вредностью для здоровья (компенсация за вредность - 4% от оклада). Почти везде нужно пройти обучение, после обучения зарплата от 15 000 руб. Средняя зарплата по предложенным вакансиям варьируется в пределах 19-21 тыс. руб. Единственный работодатель пообещал, что если будет большой объём работы, то вместе с премией максимум можно получить на руки 27000 руб. в месяц. Как выжить на такую зарплату?", - возмущаются сокращенные работники.

Возмущены сотрудники, в первую очередь, потому что их зарплата на "Ремпутьмаше" в два раза (а по ряду специальностей - даже больше), превышала зарплату на позициях, предложенных РЖД.

В пресс-службе Свердловской железной дороги Накануне.RU сообщили, что трудоустройство высвобождаемых работников "Ремпутьмаша" в компетенции руководства калужского и пермского заводов "Ремпутьмаш" (Пермский мотовозоремонтный завод до продажи входил в объединение АО "Калужский завод "Ремпутьмаш"). РЖД лишь оказывает содействие.

"В ноябре 2018 г. Свердловская железная дорога – направила в адрес руководства ОАО "Пермский мотовозоремонтный завод "Ремпутьмаш" актуальный список вакансий предприятий железнодорожного транспорта в Пермском крае (165 вакансий) для оказания содействия в трудоустройстве высвобождаемых работников. По данным на 18 декабря 2018 г. с целью трудоустройства на предприятия РЖД обратилось два работника "Ремпутьмаша". Жалоб от работников данного предприятия на невозможность трудоустроиться или на "плохие" условия работы по предлагаемым вакансиям на СвЖД не поступало", - сообщили в пресс-службе.

Основные вакансии для рабочих предлагает Центр занятости населения Перми. По его данным, для 148 высвобождаемых работников имеются предложения о работе, соответствующие их специальностям и образованию. В краевом министерстве социального развития Накануне.RU сообщили, что с каждым сокращенным ремпутьмашевцем проводится индивидуальная работа, в том числе, по программам переобучения и повышения квалификации. В министерстве отметили, что в опубликованных работниками данных речь идет не о вакансиях, которые предложил центр занятости.

Напомним, к 300-летию Перми власти планируют создать новый культурно-исторический центр краевой столицы вдоль набережной Камы. В зданиях завода "Ремпутьмаш" будет создан культурный кластер.