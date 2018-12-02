В Горках прошел митинг в защиту школы

В Горках прошел митинг против закрытия школы. Участники держали плакаты "Верните школу учителям и детям", "Встаем в 6 утра, чтобы начать учиться в 8.30", "Остановите министра Васильеву, спасите федеральную школу Горки".

"Поддержать местных жителей приехали сторонники Левого Фронта, КПРФ, ОКП. Полиция пыталась задержать одного из активистов Левого Фронта, но общими усилиями его удалось "отбить". В ближайшее время жители Горок Ленинских намерены протестовать уже в Москве", - пишет в Twitter лидер Левого фронта Сергей Удальцов.

Участники акции рассказали о том, что теперь вынуждены возить детей в другие школы за 15-20 км от дома, при этом разрушен отличный педагогический коллектив, пишет активист.

Сегодня в подмосковном поселке Горки Ленинские прошел митинг местных жителей, которые возмущены закрытием посреди учебного года школы «Горки», подозревая рейдерский захват земельного участка. Собралось на митинг около 150 человек pic.twitter.com/nz7ETtC8FM — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 2 декабря 2018 г.

Напомним, что исполняющий обязанности директора школы Сергей Логинов подписал приказ о сокращении с февраля 2019 г. 19 учителей начальной школы и 23 – средней, социального педагога, логопеда, лаборанта кабинета физики, преподавателя дополнительного образования, библиотекаря, трех заместителей директора и советника.

Кроме того, руководитель учреждения пожаловался председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних на родителей, которые отказываются отчислять детей и переводить их в другие школы. По информации Министерства просвещения, 427 из 441 учеников согласились на перевод.