02 Декабря 2018
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В S7 рассказали о неисправности в самолете, на котором из Новосибирска в Екатеринбург летел Шахрин

В S7 рассказали о неисправности, которая произошла на рейсе Новосибирск - Екатеринбург. Напомним, по словам пассажиров, в салоне пахло паленой проводкой и было очень жарко. Добавим, что этим рейсом летел фронтмен группы "Чайф" Владимир Шахрин.

"Могу только подтвердить, что действительно на протяжении всего полета была высокая температура в салоне. Самолет после рейса поставили на техническую базу, специалисты пытаются выяснить причину произошедшего", — сказала журналистам РЕН ТВ представитель авиакомпании Анна Бажина.

Известия пишут, что Владимир Шахрин рассказал, что сперва пришлось при очень высокой температуре в салоне примерно полчаса ждать взлета, только после этого к пассажирам обратился командир экипажа, который заверил, что бортовые системы в норме и после вскоре температура нормализуется. Спустя 20 минут полета вроде всё стабилизировалось, но радость была недолгая: через какое-то время снова повалил горячий воздух.

Далее, по его словам, были явные проблемы с системой кондиционирования: температура была то слишком высокой, то слишком низкой. В итоге двум женщинам стало плохо.

Владимир Шахрин в беседе с журналистом 5 канала подчеркнул, что у него "большая претензия" к командиру воздушного судна, который должен был выйти к пассажирам и все объяснить.

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В S7 рассказали о неисправности в самолете, на котором из Новосибирска в Екатеринбург летел Шахрин

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Теги: самолет, s7, владимир шахрин



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