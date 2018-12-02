Назван экипаж, который завтра полетит на МКС

Назван состав экипажа, который завтра отправится на МКС - это россиянин Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Дублирует экипаж в составе Александра Скворцова, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Лука Пармитано и астронавта NASA Эндрю Морган. Союз МС-11 вылетит к космической станции завтра в 14.31.

Напомним, в октябре произошла авария с кораблем Союз МС-10, который должен был доставить на станцию предыдущий экипаж. ЧП произошло из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени этой ракеты, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов. Ранее в Роскосмосе сообщили, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней.