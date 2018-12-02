Чемпионат Европы пройдёт 12 июня — 12 июля 2020 года в 12 городах: Баку, Бильбао, Глазго, Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Будапеште.

Из группы в турнир попадут только две команды.

⚡⚡⚡ ВСЕ ГРУППЫ ЕВРО-2020 ⚡⚡⚡ Как вам жеребьевка, порадовала? #ЕВРО2020 pic.twitter.com/5hpVTxo6kQ

Россия встретится с одногруппниками по девятой группе I (Ай) - Бельгией, Казахстаном, Шотландией, Кипром и Сан-Марино.

Стали известны результаты жеребьевки футбольного дерби Евро 2020. В групповом этапе примут участие 55 сборных в 10 группах.

Результаты жеребьевки Евро 2020 - Россия в девятой группе из десяти





