02 Декабря 2018
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Спорт

Результаты жеребьевки Евро 2020 - Россия в девятой группе из десяти

Стали известны результаты жеребьевки футбольного дерби Евро 2020. В групповом этапе примут участие 55 сборных в 10 группах.

Россия встретится с одногруппниками по девятой группе I (Ай) - Бельгией, Казахстаном, Шотландией, Кипром и Сан-Марино.

Из группы в турнир попадут только две команды.

Чемпионат Европы пройдёт 12 июня — 12 июля 2020 года в 12 городах: Баку, Бильбао, Глазго, Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Будапеште.

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Результаты жеребьевки Евро 2020 - Россия в девятой группе из десяти

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Теги: жеребьевка, евро 2020, группа i



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