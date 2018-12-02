02 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Путин показал Меркель и Макрону рисунки

Общаясь с главами Германии и Франции на полях саммита Большой двадцатки, президент России Владимир Путин на рисунках объяснил суть керченского инцидента.

"Могу сказать, что в ходе бесед и с Макроном, и с Меркель президент достаточно подробно рассказывал то, что произошло. Да, он именно рисовал схемы, показывая, как провокационно действовали украинские военные", — сказал помощник президента Юрий Ушаков в телеинтервью.

Ранее, напомним, Путин "на ногах" объяснял то же самое президенту США Дональду Трампу, однако переубедить американского лидера не смог.

 

Напомним, администрация Трампа отменила встречу, которую планировалось провести во время саммита Большой двадцатки в Буэнос-Айресе после ситуации в Черном море: буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были задержаны с применением оружия после пересечения границы России 25 ноября. Экипажи взяты под арест до 25 января. Мировая общественность считает, что провокатором в данной ситуации выступила Россия и требует вернуть корабли Украине. Глава Украины Петр Порошенко ввел военное положение и готовится к войне с Россией.

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Путин показал Меркель и Макрону рисунки

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Теги: путин, меркель, макрон, рисунки, схемы



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