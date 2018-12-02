Российские журналисты "шпионили" около британской военной базы, отвечающей за кибервойну

Журналистов Первого канала заподозрили в шпионаже за британскими военными - вели съемку около военной базы.

Всем военным объектам страны сразу же сообщили о необходимости повысить бдительность.

Известно, что журналистов засекли в графстве Беркшир около 77 армейской бригады, занимающейся кибербезопасностью.

Специализация 77-й бригады - кибервойны, борьба с террористической пропагандой в интернете, психологические операции, работа в социальных сетях и в даркнете.

После съемок в эфире телеканала был показан сюжет о британской "фабрике троллей", в которой фигурировала 77-я бригада.