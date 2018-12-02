Путин и Трамп могут встретиться через полгода

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться через полгода на следующем саммите Двадцатки. Об этом в телеинтервью рассказал помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, такая встреча может быть организована в июне 2019 года.

Ушаков отметил, что для обеих стран важно провести ее раньше. "Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июне на "двадцатке". Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого", - цитирует Ушакова ТАСС.

Между тем, США могут ввести второй пакет санкций "имени Скрипаля", который включает в себя понижение уровня двусторонних дипломатических отношений по инициативе США или даже их приостановку.