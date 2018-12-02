Русский экзархат Константинополя в Европе отказался подчиняться решению Варфоломея о роспуске

Из-за действия Константинопольского патриарха Варфоломея в православном мире может возникнуть еще один конфликт. На днях Синод Константинопольского патриархата решил распустить Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе, отменив свой томос 1999 года. Архиепископия отказалась выполнять это решение по меньшей мере до собрания клира и избранных мирян, на котором должен быть дан ответ Фанару, говорится на сайте экзархата.

Предыстория вопроса берет начало с 1917 года, когда русские эмигранты основали русские церкви в Европе. Актом патриарха Московского и всея Руси Тихона от 8 апреля 1921 года созданная церковная структура была вверена пастырскому попечению эмигрантского митрополита Евлогия (Георгиевского). В 1931 году она попросила Константинопольского патриарха о покровительстве, который предоставил статус своего временного экзархата. В 1965 году Фанар отказался от него, но в 1971 году вновь принял, преобразовав в Архиепископию, но не дав определенного канонического статуса. В 1999 году Архиепископии наконец был дарован статус экзархата (не временного) Константинопольского патриархата, который и был отобран 27 ноября с.г., а всем приходам предписано войти в состав митрополий патриархата.

Это решение вызвало в Архиепископии недоумение.

"Архиепископ Иоанн [Хариупольский] как правящий архиерей не просил ни об упразднении статуса экзархата, ни о собственном уходе на покой. Так, он сохраняет за собой полноту пастырской ответственности о православных русских церквах в Западной Европе", - говорится в заявлении Совета Архиепископии.

Собрание духовенства Архиепископии намечено на 15 декабря, где будет принято решение о дальнейших шагах. В настоящее время экзархат насчитывает 65 приходов, а его клир - более 100 священников и 30 диаконов.

Украинский политолог Алексей Якубин считает, что решение Фанара продиктовано его борьбой с РПЦ.

"Вполне вероятно присоединение западноевропейского экзархата к РПЗЦ, то есть части Московского патриархата. Они решили избавиться от структуры, которая вела себя самостоятельно", – сказал он.

При этом он полагает, что то же самое на Фанаре могут проделать с "церковью" украинских раскольников, которой в декабре Варфоломей объявит "автокефалию".