Ротару не поехала на "Песню года"

Выступавшая на Песне года с 1973 г София Ротару отказалась от участия в концерте. За 45 лет это будет всего второй "пропуск".

Отказ певица объяснила введением на Украине военного положения, чтобы "не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников".

"Да, это правда, мы не поехали на концерт, он сегодня проходит в "Олимпийском", — подтвердил накануне информацию администратор певицы, отказавшись комментировать причины.

Ротару участвовала в конкурсе с 1973 года практически ежегодно (кроме 2002 года), ее песни выходили в финал более 40 раз, конкуренцию ей составляли только Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, передает РИА Новости.