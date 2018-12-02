02 Декабря 2018
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Политика За рубежом

"Не пустят в США российские самолеты". Штаты готовятся ввести новые санкции

США могут ввести второй пакет санкций в отношении России, связанный с "делом Скрипаля". 

Первая часть санкций по "делу Скрипаля" была введена американской стороной 27 августа. Как заявил тогда Госдепартамент, если через 90 дней Москва не выполнит ряд критериев, то будут введены новые санкции. Однако отведенные законом 90 дней истекли, а администрация США пока не приняла никаких новых шагов.

Вторая часть санкций предусматривает, в частности, возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений по инициативе США или даже их приостановки, фактически полный запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, сообщает ТАСС.

В Госдепартаменте отказались сообщить, на базе каких сведений или разведданных были сделаны однозначные выводы о причастности России к отравлению в Солсбери. В то же время власти США заявили, что не хотели бы прибегать к реализации второго этапа этих рестрикций - для этого Россия должна представить американской стороне убедительные заверения в том, что больше не будет нарушать положения международного права в области запрета химического оружия, а также должна допустить проведение инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие в нарушение международного права.

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"Не пустят в США российские самолеты". Штаты готовятся ввести новые санкции

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Теги: санкции, штаты, дело скрипаля



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