02 Декабря 2018
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Происшествия

Больше 100 фур застряли на границе России и Грузии

В направлении России на границе с Грузией скопилось больше 100 грузовиков, сообщает МЧС по Северной Осетии.

Причиной пробки стало ухудшение погоды в Грузии. "Из-за невозможности обеспечить безопасный проезд, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, движение большегрузных автотранспортных средств на участке  г. Владикавказ - н.п. Ларс запрещено в направлении на выезд из Российской Федерации с 20.30 30 ноября 2018 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении МЧС.

Наблюдается скопление автотранспорта - 117 - большегрузных автомобилей.

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

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Больше 100 фур застряли на границе России и Грузии

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Теги: грузовик, граница



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