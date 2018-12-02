Больше 100 фур застряли на границе России и Грузии

В направлении России на границе с Грузией скопилось больше 100 грузовиков, сообщает МЧС по Северной Осетии.

Причиной пробки стало ухудшение погоды в Грузии. "Из-за невозможности обеспечить безопасный проезд, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс запрещено в направлении на выезд из Российской Федерации с 20.30 30 ноября 2018 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении МЧС.

Наблюдается скопление автотранспорта - 117 - большегрузных автомобилей.

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.