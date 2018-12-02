Режим ЧП готовятся ввести во Франции из-за разбушевавшихся "желтых жилетов"

Во Франции готовятся ввести режим ЧП из-за протестов "желтых жилетов", в результате которых пострадали 110 человек, в том числе 17 полицейских. Массовые акции названы беспрецедентными по размаху.

Французски СМИ винят в погромах внедрившихся в движение "Желтых жилетов" крайне правые и крайне левые группировки. К протестантам прибились и обыкновенные хулиганы и мародеры, которых "желтые жилеты" оказались не в состоянии контролировать.

Акции протеста охватили всю страну и продолжаются уже несколько недель. Они связаны с ростом цен на топливо. С 1 января цена бензина во Франции должна повыситься на 2,9 цента (2,3 руб.), дизтоплива на 6,5 цента (4,5 руб.). С начала года стоимость бензина увеличилась для французских потребителей на 7,5%, а дизельного топлива — на 15%.

Добавим, что прибыв в столицу Аргентины на саммит G20, президент Франции Эммануэль Макрон первым делом пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете.