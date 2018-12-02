Буша похоронят в библиотеке

Названо место похорон бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, который скончался в ночь на 1 декабря (мск) в возрасте 94 лет. Тело экс-главы государства будет предано земле на территории библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе, носящей его имя. Семь месяцев назад там же похоронена его жена Барбара, а в 1953 году - дочь Робин, которая умела в возрасте трех лет.

На время похорон образовательный процесс будет прерван и все кампусы университета закроют. Студентов и преподавателей допустят на траурную церемонию, но само погребение для широкой публики будет закрыто, передает РИА Новости.

Буш занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. Международная политика, проводимая им, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.