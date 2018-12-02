Свердловские гаишники помогли роженице на заснеженной трассе

Неравнодушные свердловские гаишники помогли роженице успеть в больницу к моменту появления малыша. За помощью к сотрудникам автоинспекции, дежурившим на 84 километре трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган, обратился супруг женщины, водитель "Лада Ларгус". По его словам, у супруги отошли воды.

Как сообщили в ГУ МВД Свердловской области, командир взвода ОБ ДПС ГИБДД капитан полиции Николай Мурашов принял решение сопроводить автомобиль с роженицей. Патрульная машина со специальными сигналами домчала "Ладу Ларгус" до Каменска-Уральского. На въезде в поселок Ленинский они передали роженицу врачам скорой медицинской помощи, которая уже ехала навстречу своей пациентке.

"В настоящий момент женщина находится в надежных руках специалистов под наблюдением, долгожданный малыш появился на свет вчера в 22.30, мальчика уже назвали Константином. Огромное спасибо сотрудникам Госавтоинспекции за помощь", - сообщила психолог перинатального центра Наталья Полянская.