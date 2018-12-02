Чуть не втянулись! Бывший глава МИД Германии упрекнул Украину во втягивании Германии в войну

02 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Чуть не втянулись! Бывший глава МИД Германии упрекнул Украину во втягивании Германии в войну

Бывший руководитель германского внешнеполитического министерства Зигмар Габриэль считает, что Украина едва не втянула немцев в новую войну с Россией.

"Я считаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать", - отметил Габриэль.

Габриэль считает, что роль Германии состоит в усилиях по деэскалации и посредничестве, а не в разжигании конфликта. Он предложил использовать место в Совете Безопасности ООН, которое с января получит ФРГ как его непостоянный член, для того, чтобы добиться создания миссии ООН для Донбасса.

При этом Габриэль отметил, что действия Россия в регионе, по его мнению, противоречат международному праву.

"Установить перемирие, добиться отвода тяжелых вооружений с обеих сторон и затем сделать первый шаг к отмене санкций - вот единственный путь выхода из этого совершенно безнадежного конфликта", - подытожил Габриэль.

В связи с этим дипломат выразил надежду, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель удастся "подтолкнуть стороны к нормальным отношениям".

Зигмар Габриэль был вице-канцлером Германии (2013—2018), министром иностранных дел (2017—2018). В прошлом - премьер-министр земли Нижняя Саксония (1999—2003), министр по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности (2005—2009). Председатель Социал-демократической партии Германии с 13 ноября 2009 года. Министр экономики и энергетики Германии (2013—2017).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Чуть не втянулись! Бывший глава МИД Германии упрекнул Украину во втягивании Германии в войну

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: украина, германия, война



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2384

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети