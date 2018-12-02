Чуть не втянулись! Бывший глава МИД Германии упрекнул Украину во втягивании Германии в войну

Бывший руководитель германского внешнеполитического министерства Зигмар Габриэль считает, что Украина едва не втянула немцев в новую войну с Россией.

"Я считаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать", - отметил Габриэль.

Габриэль считает, что роль Германии состоит в усилиях по деэскалации и посредничестве, а не в разжигании конфликта. Он предложил использовать место в Совете Безопасности ООН, которое с января получит ФРГ как его непостоянный член, для того, чтобы добиться создания миссии ООН для Донбасса.

При этом Габриэль отметил, что действия Россия в регионе, по его мнению, противоречат международному праву.

"Установить перемирие, добиться отвода тяжелых вооружений с обеих сторон и затем сделать первый шаг к отмене санкций - вот единственный путь выхода из этого совершенно безнадежного конфликта", - подытожил Габриэль.

В связи с этим дипломат выразил надежду, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель удастся "подтолкнуть стороны к нормальным отношениям".

Зигмар Габриэль был вице-канцлером Германии (2013—2018), министром иностранных дел (2017—2018). В прошлом - премьер-министр земли Нижняя Саксония (1999—2003), министр по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности (2005—2009). Председатель Социал-демократической партии Германии с 13 ноября 2009 года. Министр экономики и энергетики Германии (2013—2017).