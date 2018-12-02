Свердловский медиа-менеджер Устинов арестован

02 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область

Свердловский медиа-менеджер Устинов арестован

Екатеринбургский блогер Александр Устинов арестован на два месяца. Верх-Исетский суд Екатеринбурга накануне избрал такую меру пресечения для медиа-менеджера, который, предположительно, пытался вымогать деньги у крупной компании, публикуя негативные материалы на своих ресурсах.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, дело квалифицировано по 4 части статьи 159 УК РФ, то есть как мошенничество в особо крупном размере, либо совершенное организованной группой. Автор Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП дубернатора" останется под стражей до 25 января, если арест не удастся оспорить.

Напомним, причиной задержания и последующего ареста стали сведения о руководстве "Вентпрома", которые распространялись структурами Устинова и якобы носили клеветнический характер. Некоторые сведения касались губернатора Евгения Куйвашева и других высокопоставленных политиков и бизнесменов РФ.

По предварительной информации, международная группа, в которую помимо Устинова входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях. Устинов был задержан после передачи денег.

Напомним, в 2016 г. Артёмовский машиностроительний завод "Вентпром" оказался в плачевном положении. Его сотрудники написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, главе Артемовского городского округа Ольге Кузнецовой и лидерам межрегионального общественного движения "В защиту человека труда". В нем они заявили, что оказались под угрозой увольнения из-за судебных разбирательств. Речь шла о решении взыскать с завода 1 млрд 417 млн руб. в пользу ООО "Гросс" и его директора Владимира Макарова. К проблеме подключился Куйвашев, ситуацию удалось нормализовать, областное правительство даже помогало "Вентрому" выходить на зарубежные рынки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловский медиа-менеджер Устинов арестован

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вентпром, устинов, дип дубернатора, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2018 08:39 Мск "Вентпром" подтвердил информацию о задержании уральского медиа-менеджера Александра Устинова
Ранее 29.11.2018 21:04 Мск В Екатеринбурге задержали автора Telegram-каналов Александра Устинова

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2384

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети