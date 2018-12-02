Свердловский медиа-менеджер Устинов арестован

Екатеринбургский блогер Александр Устинов арестован на два месяца. Верх-Исетский суд Екатеринбурга накануне избрал такую меру пресечения для медиа-менеджера, который, предположительно, пытался вымогать деньги у крупной компании, публикуя негативные материалы на своих ресурсах.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, дело квалифицировано по 4 части статьи 159 УК РФ, то есть как мошенничество в особо крупном размере, либо совершенное организованной группой. Автор Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП дубернатора" останется под стражей до 25 января, если арест не удастся оспорить.

Напомним, причиной задержания и последующего ареста стали сведения о руководстве "Вентпрома", которые распространялись структурами Устинова и якобы носили клеветнический характер. Некоторые сведения касались губернатора Евгения Куйвашева и других высокопоставленных политиков и бизнесменов РФ.

По предварительной информации, международная группа, в которую помимо Устинова входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях. Устинов был задержан после передачи денег.

Напомним, в 2016 г. Артёмовский машиностроительний завод "Вентпром" оказался в плачевном положении. Его сотрудники написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, главе Артемовского городского округа Ольге Кузнецовой и лидерам межрегионального общественного движения "В защиту человека труда". В нем они заявили, что оказались под угрозой увольнения из-за судебных разбирательств. Речь шла о решении взыскать с завода 1 млрд 417 млн руб. в пользу ООО "Гросс" и его директора Владимира Макарова. К проблеме подключился Куйвашев, ситуацию удалось нормализовать, областное правительство даже помогало "Вентрому" выходить на зарубежные рынки.