02 Декабря 2018
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Политика

"Каждый остался при своем мнении". Путин "на ногах" рассказал Трампу про керченский инцидент

Президент России Владимир Путин все же рассказал американскому коллеге Дональду Трампу свое видение "керченского инцидента", хотя ранее глава США отказался от встречи, планировавшейся на полях саммита G20, проходящего в столице Аргентины.
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По словам Путина, он пообщался с коллегой, что зазывается "на ногах". "В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море", - сообщил глава российского государства, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава России отметил, что у Трампа свое мнение об инциденте, а у него - свое, и это не изменилось. "Мы во всяком случае остались при своем мнении, но во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", - пояснил президент.

Напомним, администрация Трампа отменила встречу, которую планировалось провести во время саммита Большой двадцатки в Буэнос-Айресе после ситуации в Черном море: буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были задержаны с применением оружия после пересечения границы России 25 ноября. Экипажи взяты под арест до 25 января. Мировая общественность считает, что провокатором в данной ситуации выступила Россия и требует вернуть корабли Украине. Глава Украины Петр Порошенко ввел военное положение и готовится к войне с Россией.

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"Каждый остался при своем мнении". Путин "на ногах" рассказал Трампу про керченский инцидент

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Теги: керченский инцидент, дональд трамп, владимир путин, g20



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