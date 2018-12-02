02 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО

На Магнитогорском металлургическом комбинате погиб рабочий

Рабочий Магнитогорского металлургического комбината погиб от обрушения углепластикового короба. Следователи начали проверку, сообщили Накануне.RU в СК России по Челябинской области.

Трагедия произошла днем 1 декабря. На Магнитогорском металлургическом комбинате при очистке обрушился углепластиковый короб, в результате чего рабочий получил смертельную травму, а его напарника доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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На Магнитогорском металлургическом комбинате погиб рабочий

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Теги: магнитогорский металлургический комбинат, смерть рабочего на производстве



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