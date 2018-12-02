02 Декабря 2018
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В Екатеринбурге общественник пожаловался Анне Кузнецовой на "пропаганду гомосексуализма" в школе №115

Руководитель общественного движения Свердловской области "Доброволец" Алексей Коршунов пожаловался уполномоченному при президенте РФ по правам детей Анне Кузнецовой на "пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в школе №115 Екатеринбурга" и на отношение уральского омбудсмена к конкурсу детских ЛГБТ-рисунков, сообщили Накануне.RU общественники.

В своем обращении Алексей Коршунов просит Анну Кузнецову оценить комментарии уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова по поводу конкурса рисунков "Толерантный мир" в екатеринбургской школе №115.

"Плакаты с рисунками вывесили в коридоре школы, что от увиденного привело многих родителей учеников в ужас. На плакатах были нарисованы радуга с цветами флага ЛГБТ-сообщества, также имелись рисунки с изображением однополых пар под названием "Нам не дано выбирать внешность, ориентацию и расу, мы по-своему уникальны". Разразился большой скандал, родители требовали убрать это безобразие со стены. Также коллектив родителей просили немедленного пояснения от директора школы, и пытались достучаться до администрации города Екатеринбурга", - сообщили активисты.

По словам авторов обращения, рисунками детей заинтересовались в прокуратуре и полиции, а омбудсмен Игорь Мороков якобы встал на защиту школы.

"Со своей стороны на защиту школы встал Игорь Мороков, который региональным и федеральным СМИ заявил, что пропаганды гомосексуализма на рисунках нет, но дети сейчас бывают разные, поэтому ни в коем случае нельзя допускать разбирательства правоохранительными органами, а надо ситуацию решать внутри самой школы.

В "Добровольце" задались вопросом, на каких основаниях Мороков заявил, что рисунки не являются пропагандой гомосексуализма, если еще даже нет заключения экспертизы, и подаст ли он в отставку, в случае, если все же будет подтверждение, что у данного творчества был именно замысел [пропаганды] нетрадиционной ориентации", - добавили представители "Добровольца".

По словам общественников, Мороков якобы скрывает возраст детей, участвовавших в конкурсе рисунков.

Напомним, в екатеринбургской школе №115 организовали конкурс рисунков на тему ЛГБТ под лозунгом "Толерантный мир".

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В Екатеринбурге общественник пожаловался Анне Кузнецовой на "пропаганду гомосексуализма" в школе №115

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Теги: школа 115, конкурс рисунков, толерантный мир, лгбт, гомосексуализм, анна кузнецова



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