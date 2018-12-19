Обещал "решить" вопрос. Южноуральскому экс-полицейскому дали "условку" за мошенничество

В Златоусте состоялся суд над бывшим сотрудником полиции по имени Златомир Ким.

В мае этого года бывший правоохранитель пообещал местному жителю "решить" его вопрос в переквалифицировании уголовного дела на менее тяжкую статью, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Взамен экс-полицейский попросил 30 тыс. рублей, которые он и получил. Однако Киму стало мало этих денег, он решил еще раз "тряхнуть" мужчину и потребовал дорогой смартфон, при передаче которого он и был задержан.

Бывшему правоохранителю дали 2 года условно со штрафом в 20 тыс. рублей.