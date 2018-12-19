Председателем собрания молодых депутатов Челябинской области переизбран Евгений Малеев

Председателем собрания молодых депутатов Челябинской области переизбран Евгений Малеев. Соответствующее решение было принято на итоговом заседании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

Молодые депутаты на заседании обсудили вопросы развития сотовой связи на территории региона, переход на цифровое телевидение и новую систему обращения с отходами. депутаты подвели итоги работы и избрали рабочие органы собрания.

"Мне, безусловно, было приятно, что коллеги единогласно поддержали моё переизбрание на очередной срок, поэтому продолжим командно работать на благо наших избирателей и области", - отметил Евгений Малеев.

Добавим, что Южный Урал стал первым регионов, где был создан молодежный парламент. В него вошли действующие депутаты в возрасте до 35 лет из 40 городских округов и районов.