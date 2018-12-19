19 Декабря 2018
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Происшествия Приволжский ФО

В Казани проводят проверку после задержки рейса в Москву из-за обледенения турбины самолета

В Казани проводится проверка по факту обледенения турбины самолета Airbus А-320 в аэропорту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Отметим, из-за предположительного замерзания антиобледенительной жидкости, попавшей в лопасть турбины во время движения в сторону  ВПП, вылет самолета рейсом "Казань-Москва" был задержан на три часа. В ведомстве подчеркнули, что инцидент вызвал вибрацию в двигателе, после чего командиром воздушного судна было принято решение вернуться  на пассажирский перрон. "В результате отогрева турбины вибрация была устранена", - говорится в сообщении.

Проверка проводится на предмет производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В Казани проводят проверку после задержки рейса в Москву из-за обледенения турбины самолета

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Теги: Казань, аэропорт, обледенение, самолет, вылет



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