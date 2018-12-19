19 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

На Южном Урале появятся 16 почетных званий "заслуженный работник"

В Челябинской области появятся шестнадцать почетных званий за достижения в профессиях. Соответствующий законопроект одобрили и рекомендовали к принятию сразу в трех чтениях депутаты комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Как отметил председатель комитета Анатолий Брагин, законопроект разработан в целях поощрения жителей региона за особые трудовые заслуги и профессиональное мастерство.

"Я уже говорил, что в ряде субъектов страны уже имеются такие региональные награды. С учетом того, что федеральные награды сейчас вручают редко, это актуально. Их будут вручать представителям 16-ти профессий с опытом работы не менее 15 лет", - подчеркнул он.

Звания "Заслуженный работник" будут присуждать лучшим работникам жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры и искусства, соцзащиты, лесного хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, средств массовой информации, транспорта, физической культуры, ветеринарам, строителям, экологам, энергетикам и юристам.

К почетному званию будет вручаться и нагрудный знак.

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На Южном Урале появятся 16 почетных званий "заслуженный работник"

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Теги: почетное звание, ЗСО, законопроект, Анатолий Брагин,



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