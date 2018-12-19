Депутаты думы Екатеринбурга пригласили на праздник... депутатов думы Екатеринбурга

Депутаты думы Екатеринбурга и журналисты, освещающие деятельность этого представительного органа, сегодня получили приглашение на "Первую Новогоднюю встречу" с... депутатами гордумы, назначенную на вечер следующего понедельника, передает корреспондент Накануне.RU.

Представителей прессы об этом уведомила Галина Золотова, которую считают помощницей группы депутатов по взаимодействию со СМИ. К этой группе относят, в частности, представителей ЛДПР в гордуме, а также "единоросса" Алексея Вихарева.

Источники в аппарате гордумы пояснили Накануне.RU, что данное приглашение имеет неофициальный характер.

При этом значительная часть народных избранников намерена проигнорировать мероприятие, намекая на близость вышеназванной группы депутатов, решивших провести свой новогодний праздник, к бизнесменам, некогда связанным с ОПС "Уралмаш".

Теперь и журналисты находятся в раздумьях, идти ли на встречу, где им обещают неформальное общение в непринужденной атмосфере фуршета и джазового ансамбля.