В городском транспорте Сургута внедрена система безналичной оплаты за проезд

Сургутяне теперь могут рассчитаться, приложив карту к терминалу кондуктора. Если на смартфоне пассажира установлено специальное приложение для оплаты, провести операцию тоже не составит особого труда. Для подтверждения списания денег кондуктор распечатает чек, передает корреспондент Накануне.RU.

Городской администрации считают, что использование терминалов – это дополнительные удобства как для пассажиров, так и для перевозчиков.

"Мы непрерывно совершенствуем инфраструктуру муниципалитета, чтобы сургутяне ощущали комфорт и безопасность в городе. Общественный транспорт, пожалуй, один из главных показателей, по которому можно судить об уровне благосостояния любого муниципалитета. Продуманные маршруты и график движения, вместительные теплые автобусы, профессиональные водители и кондукторы, удобство оплаты. Как результат - довольные пассажиры", – говорит глава Сургута Вадим Шувалов.

Подготовка к внедрению современной системы продажи билетов в общественном транспорте началась уже давно. В прошлом году запущен пилотный проект, по результатам которого были учтены все замечания. Прежде чем попытаться внедрить изменения, чиновники совместно с муниципальным перевозчиком СПОПАТ в течение прошлого года изучали опыт других городов и регионов, где система безналичной оплаты проезда уже работает. Осенью 2017 года проект испытали на одном из городских маршрутов.

"Год спустя выбранный нами поставщик данных услуг осуществил ещё один шаг в сторону цифровизации, сделав проезд наших пассажиров более удобным и комфортабельным, — прокомментировал введённое новшество заместитель директора "СПОПАТ" Максим Соколов. — С 7 декабря все автобусы "СПОПАТ", совершающие перевозки по регулируемым тарифам, оснащены электронными терминалами".

Введение автоматизированной системы в городском транспорте позволит построить более точную статистику заполняемости того или иного автобуса на маршруте. Перевозчики теперь будут лучше знать, к примеру, соотношение льготников и обычных пассажиров на разных маршрутах в разное время, получать достоверную информацию о пассажиропотоках.

"Ответственные службы будут обладать достоверной информацией о пассажиропотоках, – комментирует нововведение Вадим Шувалов. - И, если потребуется, мы будем прорабатывать вопрос об оптимизации маршрутной сети, изменению количества транспорта на том или ином маршруте, расстояний на маршрутах. Все это позволяет повышать качество получения услуг на городском транспорте сургутянами".

Работа по внедрению новшеств в системе городского транспорта продолжается. Напомним, в Сургуте в соответствии с концепцией "Умный город" уже создано приложение, благодаря которому горожане могут отслеживать движение городского транспорта в режиме онлайн, определяя местоположение конкретного автобуса.